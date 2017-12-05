Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки

Вашингтон, 05 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил дело о якобы «вмешательстве России» в президентские выборы с поиском черной кошки в темной комнате.

Как передает RT, об этом дипломат заявил во время интервью телеканалу CBS News.

«Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — заявил российский посол.