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Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки
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    Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки

    7:34  5 Декабря 2017
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    Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки

    Вашингтон, 05 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил дело о якобы «вмешательстве России» в президентские выборы с поиском черной кошки в темной комнате. 

    Как передает RT, об этом дипломат заявил во время интервью телеканалу CBS News. 

    «Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — заявил российский посол.

    «Нет ни единого доказательства российского вмешательства в американские выборы 2016 года», — уточнил Антонов, отвечая на просьбу ведущего пояснить, что же он имел в виду.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #анатолий антонов
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