Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки
Вашингтон, 05 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил дело о якобы «вмешательстве России» в президентские выборы с поиском черной кошки в темной комнате.
Как передает RT, об этом дипломат заявил во время интервью телеканалу CBS News.
«Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — заявил российский посол.
«Нет ни единого доказательства российского вмешательства в американские выборы 2016 года», — уточнил Антонов, отвечая на просьбу ведущего пояснить, что же он имел в виду.
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