Геологи заявили, что недра Земли хранят следы множества других планет

Боулдер, штат Колорадо, 5 декабря. Обнаружение в Гренландии древних скальных пород, которые принадлежат другой планете, подтвердили существовавшие ранее теории о том, что в истории Земли имело место столкновение с другой планетой, которую назвали Тейя. Более того, компьютерные модели, созданные в Юго-западном исследовательском институте в американском городе Боулдер, показывают, что таких столкновений могло быть много и недра Земли до сих пор хранят в себе останки других планет.

«Расчеты показывают, что недра Земли содержат в себе гораздо больше подобной материи, чем считали наши коллеги. Это сильно меняет историю ее эволюции», — заявил геолог из Боулдера Симон Мархи.

Как пишет «Инфореактор», количество инопланетного материала в составе Земли может достигать половины процента массы Земли — однако эти древнейшие породы в основном укрыты под более поздними пластами — вполне земными вулканическими и осадочными горными породами. На Земли инопланетные породы можно отличить по их свойствам — например, в них встречается повышенное содержание таких редких металлов, как вольфрам и гафний.

«Это сильно меняет историю ее эволюции, — приводит «Свободная пресса» слова Мархи.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что на территории Исландии активизировался вулкан Эрайвайекюдль, который в последний раз извергался почти три века назад.