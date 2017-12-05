Должникам оставят социальные пособия и прожиточный минимум

Москва, 5 декабря. Приставов обяжут при ежемесячном списании задолженности оставлять должнику равную величине прожиточного минимума сумму. Об этом сообщают «Известия».

Госдума готовится принять законопроект, согласно которому приставов обяжут оставлять должнику равную прожиточному минимуму сумму при списании ежемесячных платежей. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс и в закон «Об исполнительном производстве». Инициативу предложили депутаты Евгений Шулепов, Наталья Костенко, Ольга Савастьянова и Илья Осипов. Рекомендовать принять поправки в первом чтении собираются комитеты Госдумы по труду и безопасности.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству намерен поддержать инициативу Владимира Васильева, Сергея Неверова и Андрея Исаева о создании социальных счетов для зачисления пособий и алиментов, списывать средства с которых приставы будут не вправе. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время приставы списывают детские пособия и алименты со счетов должников, потому что не знают источника их поступления.