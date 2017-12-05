Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Актриса Васильева наорала на Бузову из-за страсти к селфи
Общество
Должникам оставят социальные пособия и прожиточный минимум
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Должникам оставят социальные пособия и прожиточный минимум

    7:30  5 Декабря 2017
    32

    Должникам оставят социальные пособия и прожиточный минимум

    Москва, 5 декабря. Приставов обяжут при ежемесячном списании задолженности оставлять должнику равную величине прожиточного минимума сумму. Об этом сообщают «Известия».

    Госдума готовится принять законопроект, согласно которому приставов обяжут оставлять должнику равную прожиточному минимуму сумму при списании ежемесячных платежей. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс и в закон «Об исполнительном производстве». Инициативу предложили депутаты Евгений Шулепов, Наталья Костенко, Ольга Савастьянова и Илья Осипов. Рекомендовать принять поправки в первом чтении собираются комитеты Госдумы по труду и безопасности.

    Комитет ГД по госстроительству и законодательству намерен поддержать инициативу Владимира Васильева, Сергея Неверова и Андрея Исаева о создании социальных счетов для зачисления пособий и алиментов, списывать средства с которых приставы будут не вправе. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время приставы списывают детские пособия и алименты со счетов должников, потому что не знают источника их поступления.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #приставы #должники #задолженность
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть