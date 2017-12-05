Строители станут самыми востребованными на рынке труда в России

Москва, 5 декабря. В России до 2020 года вырастет спрос на строителей, специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Минтруда РФ, возрождение строительной сферы приведет к увеличению потребности в специалистах, работающих в этой отрасли. В ведомстве также рассказали, что вместе с тем будет снижаться число занятых в обрабатывающих производствах — с 14,2% в 2016 году до 14% в 2020 году. Это произойдет благодаря автоматизации.

По оценкам министерства, вырастет доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (с 9,9 до 10,1%). Доля занятых в строительстве увеличится с 8,6 до 8,8%.