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Экономика
Строители станут самыми востребованными на рынке труда в России
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    Строители станут самыми востребованными на рынке труда в России

    7:31  5 Декабря 2017
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    Строители станут самыми востребованными на рынке труда в России

    Москва, 5 декабря. В России до 2020 года вырастет спрос на строителей, специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Минтруда РФ, возрождение строительной сферы приведет к увеличению потребности в специалистах, работающих в этой отрасли. В ведомстве также рассказали, что вместе с тем будет снижаться число занятых в обрабатывающих производствах — с 14,2% в 2016 году до 14% в 2020 году. Это произойдет благодаря автоматизации.

    По оценкам министерства, вырастет доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (с 9,9 до 10,1%). Доля занятых в строительстве увеличится с 8,6 до 8,8%.

    Строители станут самыми востребованными на рынке труда в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #строительство
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