Омск с утра стоит в пробках из-за снегопада

Омск, 05 декабря. Непогода в виде сильного снегопада стала причиной многокилометровых пробок в Омске.

Как передает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ, самая длинная пробка во вторник образовалась на Ленинградском мосту. Впрочем, и другие основные городские магистрали стоят.

Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуация в 8 баллов из 10. Заторы есть на Красном Пути, улицах Кирова и Богдана Хмельницкого, на Октябрьском мосту, Красноярском тракте, проспектах Королева и Карла Маркса.