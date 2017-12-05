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Общество
Омск с утра стоит в пробках из-за снегопада
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    Омск с утра стоит в пробках из-за снегопада

    7:21  5 Декабря 2017
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    Омск с утра стоит в пробках из-за снегопада

    Омск, 05 декабря. Непогода в виде сильного снегопада стала причиной многокилометровых пробок в Омске.

    Как передает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ, самая длинная пробка во вторник образовалась на Ленинградском мосту. Впрочем, и другие основные городские магистрали стоят.

    Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуация в 8 баллов из 10. Заторы есть на Красном Пути, улицах Кирова и Богдана Хмельницкого, на Октябрьском мосту, Красноярском тракте, проспектах Королева и Карла Маркса.

    Автор: Константин Терехов
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    #омск #пробки
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