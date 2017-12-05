«Привет, Андрей!»: названа дата премьеры нового шоу Малахова на «России 1»

Москва, 5 декабря. Известный российский журналист и шоумен Андрей Малахов будет вести новую программу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВГТРК.

По данным пресс-службы, гостями шоу станут известные личности, которые будут вспоминать забавные истории и события своей жизни, передает «РИА Новости».

«Круг тем — разнообразный, формат — непредсказуемый. Теплая атмосфера и песни — обязательны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьера телепрограммы состоится 16 декабря в 18.00 (по московскому времени).

Ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своем Instagram раскрыла название и подробности нового шоу с участием Малахова, сообщает «URA.RU».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Малахов отказался забирать престижную премию «ТЭФИ» за популярное шоу «Пусть говорят».