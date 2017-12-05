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Общество
«Привет, Андрей!»: названа дата премьеры нового шоу Малахова на «России 1»
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    «Привет, Андрей!»: названа дата премьеры нового шоу Малахова на «России 1»

    7:34  5 Декабря 2017
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    «Привет, Андрей!»: названа дата премьеры нового шоу Малахова на «России 1»

    Москва, 5 декабря. Известный российский журналист и шоумен Андрей Малахов будет вести новую программу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВГТРК. 

    По данным пресс-службы, гостями шоу станут известные личности, которые будут вспоминать забавные истории и события своей жизни, передает «РИА Новости».

    «Круг тем — разнообразный, формат — непредсказуемый. Теплая атмосфера и песни — обязательны», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что премьера телепрограммы состоится 16 декабря в 18.00 (по московскому времени). 

    Ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своем Instagram раскрыла название и подробности нового шоу с участием Малахова, сообщает «URA.RU»

    «Привет, Андрей!»: названа дата премьеры нового шоу Малахова на «России 1»

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», Малахов отказался забирать престижную премию «ТЭФИ» за популярное шоу «Пусть говорят».

    Автор: Дана Балан
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