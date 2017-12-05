Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

Луганск, 5 декабря. Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли ЛНР, используя артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Также применялись гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь киевских силовиков попали несколько населенных пунктов. Среди них Калиново, Калиновка, Лозовое, Логвиново, Первомайск и район КПП «Станица Луганская».

В ЛНР насчитали, что всего было выпущено 220 мин и снарядов.

Пострадавших и разрушений нет.

Как ранее писала Газета.ru, силы ДНР к северу от Донецка приведены в состояние повышенной боевой готовности.