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Общество
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Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли ЛНР
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    Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

    7:20  5 Декабря 2017
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    Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

    Луганск, 5 декабря. Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

    Как сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли ЛНР, используя артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Также применялись гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Под огонь киевских силовиков попали несколько населенных пунктов. Среди них Калиново, Калиновка, Лозовое, Логвиново, Первомайск и район КПП «Станица Луганская».

    В ЛНР насчитали, что всего было выпущено 220 мин и снарядов.

    Пострадавших и разрушений нет. 

    Как ранее писала Газета.ru, силы ДНР к северу от Донецка приведены в состояние повышенной боевой готовности.

    Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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    #всу #обстрел #лнр
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