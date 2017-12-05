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Общество
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Политика
Вашингтон вынесет решение о статусе Иерусалима в ближайшие дни
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    Вашингтон вынесет решение о статусе Иерусалима в ближайшие дни

    7:18  5 Декабря 2017
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    Вашингтон вынесет решение о статусе Иерусалима в ближайшие дни

    Вашингтон, 5 декабря. Белый дом примет решение о статусе Иерусалима в ближайшие дни. Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.

    По его словам, определение статуса Иерусалима – вопрос времени, и решение в отношении этого вопроса будет принято в обязательном порядке.

    «Президент ясно дал понять с самого начала, что это не вопрос «если», а вопрос «когда». Тем не менее никаких действий относительно отказа (в признании Иерусалима – прим. ФАН) сегодня не будет, мы сообщим вам о решении по отказу в ближайшие дни», — приводит слова Гидли РИА Новости.

    Напомним, президент США Дональд Трамп намеревался перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим еще во время предвыборной кампании в связи с тем, что ранее туда свою столицу перенес Израиль. Из-за спорного статуса Иерусалима решение так и не было принято.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Трамп планирует официально признать Иерусалим столицей Израиля в начале этой недели. Однако мусульманские страны предупредили Вашингтон, что в таком случае 57 стран Исламского сотрудничества разорвут свои связи с США.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #израиль #иерусалим
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