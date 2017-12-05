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Один из крупнейших в мире бриллиантов продан за 6,5 млн долларов
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    Один из крупнейших в мире бриллиантов продан за 6,5 млн долларов

    7:13  5 Декабря 2017
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    Один из крупнейших в мире бриллиантов продан за 6,5 млн долларов

    Нью-Йорк, 05 декабря. На аукционе, прошедшем в Нью-Йорке, за 6,5 миллионов долларов продали один из самых крупных бриллиантов на планете.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на данные портала Inquirer.net, покупателем драгоценного камня весом в 709 карат стал британский ювелир Лоренс Графф.

    Бриллиант обнаружили в марте 2017 года в Сьерра-Леоне, нашли его в районе Коно, что на востоке государства.

    Камень после находки был передан властям, ожидается, что часть денег от его продажи пойдет на благоустройство Сьерра-Леоне.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #нью-йорк #бриллиант #аукцион
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