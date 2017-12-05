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Новости Сирии
Создатели зоны деэскалации в Даръа и Эс-Сувейде в Сирии учли пожелания Израиля
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    Создатели зоны деэскалации в Даръа и Эс-Сувейде в Сирии учли пожелания Израиля

    7:32  5 Декабря 2017
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    Создатели зоны деэскалации в Даръа и Эс-Сувейде в Сирии учли пожелания Израиля

    Тель-Авив, 5 декабря. При создании южной зоны деэскалации в сирийских провинциях Даръа и Эс-Сувейда были «частично» учтены пожелания Израиля. С таким заявлением выступил замглавы МИД Израиля Александр Бен-Цви.

    По словам Бен-Цви, создание южной зоны деэскалации «частично отвечает нашим интересам».

    «Там учтены наши пожелания, — отметил дипломат. — Мы не участвуем в переговорах, но я точно знаю, что с двумя, Россией и Соединенными Штатами, мы были в контакте по этому вопросу».

    Создатели зоны деэскалации в Даръа и Эс-Сувейде в Сирии учли пожелания Израиля

    По словам израильского дипломата, в районе зоны деэскалации продолжаются бои, однако их интенсивность снижается. Боевые ракеты, используемые сторонами, время от времени улетают на израильскую территорию.

    «Мы хотим, чтобы там все успокоилось», — подчеркнул Бен-Цви.

    Напомним, ранее в Израиле выражали крайнюю обеспокоенность тем, что формирования иранского ополчения и части Корпуса стражей Исламской революции принимают участие в сирийском конфликте на стороне правительства в Дамаске. Как сообщала «Газета.ru», в Тель-Авиве полагают, что Иран готовит атаки на Израиль с территории Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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