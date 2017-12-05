Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта 

Тель-Авив, 5 декабря. Израильские военные сообщили о том, что территория страны подверглась ракетному удару из Египта, с территории Синайского полуострова. Две ракеты упали в пустыне Негев, на территории регионального совета Эшколь.

«Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь, к западу от Беэр-Шева, с Синайского полуострова», — сообщила армия Израиля в опубликованном пресс-релизе.

A short while ago, a projectile was fired at the Eshkol Regional Council, west of Be'er Sheva, from the Sinai Peninsula. No injuries reported — IDF (@IDFSpokesperson) December 5, 2017

На данный момент нет сведений о пострадавших в результате обстрела.

Ранее аналогичный обстрел с территории Синайского полуострова произошел в середине октября. На территории Синайского полуострова, близко к границе Израиля, действуют боевики группировки «Вилаят Синай» — одного из региональных ответвлений террористического «Исламского государства»1 (запрещено в России).

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о террористическом нападении на мечеть на севере Синайского полуострова. Жертвами боевиков стали более трехсот человек. Ни одна из действующих на Ближнем Востоке террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

1 Организация запрещена на территории РФ.