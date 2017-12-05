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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта
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    Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта

    8:40  5 Декабря 2017
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    Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта

    Тель-Авив, 5 декабря. Израильские военные сообщили о том, что территория страны подверглась ракетному удару из Египта, с территории Синайского полуострова. Две ракеты упали в пустыне Негев, на территории регионального совета Эшколь.

    «Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь, к западу от Беэр-Шева, с Синайского полуострова», — сообщила армия Израиля в опубликованном пресс-релизе.

    Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта 

    На данный момент нет сведений о пострадавших в результате обстрела.

    Ранее аналогичный обстрел с территории Синайского полуострова произошел в середине октября. На территории Синайского полуострова, близко к границе Израиля, действуют боевики группировки «Вилаят Синай» — одного из региональных ответвлений террористического «Исламского государства»1 (запрещено в России).

    Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Египта

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о террористическом нападении на мечеть на севере Синайского полуострова. Жертвами боевиков стали более трехсот человек. Ни одна из действующих на Ближнем Востоке террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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