США обеспокоили аресты членов НАБУ на Украине

Вашингтон, 5 декабря. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с арестом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства сообщает РИА Новости.

«Последние события, в том числе срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват конфиденциальных досье НАБУ вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении.

В Госдепе США подчеркнули, что арест членов антикоррупционного бюро может быть частью усилий «по подрыву независимых антикоррупционных институтов», которым оказывал поддержку Вашингтон. В ведомстве отметили, что эти действия подрывают общественное доверие и могут лишить Украину международной поддержки.

Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что сотрудник НАБУ предлагал крупную взятку первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой. Электронное издание Газета.ru сообщает, что агент НАБУ предлагал взятку за легализацию в стране граждан Ирана и Вьетнама.