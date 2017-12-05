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США обеспокоили аресты членов НАБУ на Украине
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    США обеспокоили аресты членов НАБУ на Украине

    7:06  5 Декабря 2017
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    США обеспокоили аресты членов НАБУ на Украине

    Вашингтон, 5 декабря. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с арестом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства сообщает РИА Новости.

    «Последние события, в том числе срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват конфиденциальных досье НАБУ вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении.

    В Госдепе США подчеркнули, что арест членов антикоррупционного бюро может быть частью усилий «по подрыву независимых антикоррупционных институтов», которым оказывал поддержку Вашингтон. В ведомстве отметили, что эти действия подрывают общественное доверие и могут лишить Украину международной поддержки.

    Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что сотрудник НАБУ предлагал крупную взятку первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой. Электронное издание Газета.ru сообщает, что агент НАБУ предлагал взятку за легализацию в стране граждан Ирана и Вьетнама.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #украина #госдеп #набу #взятки
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