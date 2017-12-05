Мэра Львова допросили в СБУ по делу о карте Украины с ДНР и ЛНР

Киев, 5 декабря. Мэра Львова Андрея Садового вызвали на допрос в СБУ в связи с уголовным делом о презентации карты Украины с Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом сообщает пресс-служба львовского горсовета.

Садового вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), который состоялся 4 декабря в 15.00 по местному времени (16.00 мск).

Уголовное дело возбуждено по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с возможным распространением материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы». Поводом для расследования стала демонстрация на прошедшем в Львове форуме по безопасности карты, на которой были изображены ДНР и ЛНР. Карта была размещена для иллюстрации непризнанных республик на постсоветском пространстве, отметил Садовый.