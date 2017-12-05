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Общество
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Политика
Антонов: Россия готова участвовать в совместной с США группе по кибербезопасности
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    Антонов: Россия готова участвовать в совместной с США группе по кибербезопасности

    6:59  5 Декабря 2017
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    Антонов: Россия готова участвовать в совместной с США группе по кибербезопасности

    Вашингтон, 5 декабря. Россия готова участвовать в создании совместной с США группе по кибербезопасности, в рамках которой будут рассматриваться вопросы о вмешательстве в президентские выборы в Соединенных штатах в 2016 году. Об этом в интервью CBS заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Более того, я хотел бы подтвердить, что мы готовы к созданию специальной группы по кибербезопасности, где все наши специалисты могут обсудить все интересующие вопросы», — заявил Антонов.

    Дипломат отметил, что совместная группа могла бы выяснить, кто вмешивался в президентские выборы в США, и из какой страны получена эта информация. Кроме того, эксперты могли бы решить, «что нам вместе делать, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши отношения».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #кибербезопасность
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