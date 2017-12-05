Антонов: Россия готова участвовать в совместной с США группе по кибербезопасности

Вашингтон, 5 декабря. Россия готова участвовать в создании совместной с США группе по кибербезопасности, в рамках которой будут рассматриваться вопросы о вмешательстве в президентские выборы в Соединенных штатах в 2016 году. Об этом в интервью CBS заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Более того, я хотел бы подтвердить, что мы готовы к созданию специальной группы по кибербезопасности, где все наши специалисты могут обсудить все интересующие вопросы», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что совместная группа могла бы выяснить, кто вмешивался в президентские выборы в США, и из какой страны получена эта информация. Кроме того, эксперты могли бы решить, «что нам вместе делать, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши отношения».