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#Соцсети
МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018
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    МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018

    9:00  5 Декабря 2017
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    МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018

    Москва, 5 декабря. Пользователи соцсетей в России обсуждают условия, которые может выдвинуть Международный олимпийский комитет для участия российской сборной в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на то, что окончательно список условий еще не сформирован, россияне возмущены самой постановкой вопроса — непонятно, почему вся российская олимпийская сборная воспринимается, как потенциальные преступники.

    Некоторые открыто сравнивают МОК с «гестапо».

    «Условия должны быть одинаковы для всех, — пишет пользователь Facebook. — Если нет, то это не Олимпиада, а Рейх. МОК и ВАДА — гестапо».

    «Защищать давно пора спортсменов стране, — возмущаются те, кто считает, что российское спортивное ведомство несет ответственность за удар по российским спортсменам. — США бы такого не допустили. Надо брать хороший пример. Где Мутко?»

    МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018 

    «Боятся нашу страну», — не сомневаются пользователи соцсетей.

    «Даже если согласиться на условия МОК, там все равно придумают что-нибудь, — не сомневаются люди. — Еще хлеще придумают. Лишь бы унизить Россию».

    Многие пользователи предлагают кардинально разные способы разрешения создавшейся ситуации: в то время как кто-то считает, что Россия должна объявить бойкот МОК и существующему олимпийскому движению до тех пор, пока там не будут готовы относиться к спортсменам из РФ как к полноценным олимпийцам, другие уверены, что Россия должна «плотнее внедряться в МОК», чтобы создать альтернативную точку зрения в комитете.

    МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018

    Наиболее беспокойство в ходе обсуждений вызывает даже не статус России — великая страна сможет и обойтись без Олимпийских игр — а состояние российских спортсменов, которых вновь, как и во время ОИ-2016 в Рио, держат в напряженном ожидании до самого последнего момента.

    «Объявление бойкота — это то, о чем мечтают те, кто это затеял и воплотил в жизнь — нельзя дать им такой радости, — отмечает пользователь Facebook. — Но реально ли ждать от спортсменов, поехавших после всех унизительных процедур, достойных результатов? И все неудачи — а они будут — вся эта свора будет объяснять одним: вот видите, видите на что способны русские без…»

    Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, окончательное решение МОК станет известно сегодня вечером, после заседания комитета.

    Автор: Валентин Меликов
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