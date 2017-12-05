МОК как гестапо: россияне возмущены унизительными условиями участия России в ОИ-2018
Москва, 5 декабря. Пользователи соцсетей в России обсуждают условия, которые может выдвинуть Международный олимпийский комитет для участия российской сборной в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на то, что окончательно список условий еще не сформирован, россияне возмущены самой постановкой вопроса — непонятно, почему вся российская олимпийская сборная воспринимается, как потенциальные преступники.
Некоторые открыто сравнивают МОК с «гестапо».
«Условия должны быть одинаковы для всех, — пишет пользователь Facebook. — Если нет, то это не Олимпиада, а Рейх. МОК и ВАДА — гестапо».
«Защищать давно пора спортсменов стране, — возмущаются те, кто считает, что российское спортивное ведомство несет ответственность за удар по российским спортсменам. — США бы такого не допустили. Надо брать хороший пример. Где Мутко?»
«Боятся нашу страну», — не сомневаются пользователи соцсетей.
«Даже если согласиться на условия МОК, там все равно придумают что-нибудь, — не сомневаются люди. — Еще хлеще придумают. Лишь бы унизить Россию».
Даже если согласиться на условия МОК, там все равно придумают что-нибудь. Еще хлеще придумают. Лишь бы унизить Россию. Лишь бы поставить Россию на колени. Нельзя поддаваться на их условия. Ни к коем случае! Потому что это шантаж!— Макеша Жуматаева (@JumataevaMake) December 4, 2017
Многие пользователи предлагают кардинально разные способы разрешения создавшейся ситуации: в то время как кто-то считает, что Россия должна объявить бойкот МОК и существующему олимпийскому движению до тех пор, пока там не будут готовы относиться к спортсменам из РФ как к полноценным олимпийцам, другие уверены, что Россия должна «плотнее внедряться в МОК», чтобы создать альтернативную точку зрения в комитете.
выйти из мок, не участвовать в ОИ пока не не будут равные условия для всех участников, пока все спортсмены не будут сдавать анализы(ряд федераций не проверя.тся WADA-NHL,NBA...), пока в WADA или не будет реформировано чтоб были представители разных стран в разной степени... и тд— Зиновьев Денис (@ZinovjevDenis) December 4, 2017
Нужно плотнее внедрятся в МОК,чтобы спонсорами Олимпиады были не только Западные корпорации которые диктуют условия, или западные представители которые внедрены во многие спортивные федерации и высшее руководство МОК!Нас нигде нет,альтернативной точки зрения,и защищать некому— Ronny (@OlegSNN) December 3, 2017
Наиболее беспокойство в ходе обсуждений вызывает даже не статус России — великая страна сможет и обойтись без Олимпийских игр — а состояние российских спортсменов, которых вновь, как и во время ОИ-2016 в Рио, держат в напряженном ожидании до самого последнего момента.
«Объявление бойкота — это то, о чем мечтают те, кто это затеял и воплотил в жизнь — нельзя дать им такой радости, — отмечает пользователь Facebook. — Но реально ли ждать от спортсменов, поехавших после всех унизительных процедур, достойных результатов? И все неудачи — а они будут — вся эта свора будет объяснять одним: вот видите, видите на что способны русские без…»
Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, окончательное решение МОК станет известно сегодня вечером, после заседания комитета.