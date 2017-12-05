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Политика
Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки
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    Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки

    6:57  5 Декабря 2017
    176

    Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки

    Москва, 5 декабря. Экс-посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол получил в подарок от своего российского коллеги Анатолия Антонова бутылку водки.

    Об этом дипломат рассказал в своем аккаунте в Facebook. Он опубликовал пост с фотографией водки. На снимке запечатлена бутылка в деревянном подарочном ящике с логотипом посольства России в США. Макфол подписал фотографию: «Подарок посла Антонова». Он также поблагодарил его.

    Как писала Газета.ru, Макфол работал послом США в России с 2012 по 2014 годы.

    Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки

    Автор: Алия Садыкова
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    #водка #макфол
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