Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки

Москва, 5 декабря. Экс-посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол получил в подарок от своего российского коллеги Анатолия Антонова бутылку водки.

Об этом дипломат рассказал в своем аккаунте в Facebook. Он опубликовал пост с фотографией водки. На снимке запечатлена бутылка в деревянном подарочном ящике с логотипом посольства России в США. Макфол подписал фотографию: «Подарок посла Антонова». Он также поблагодарил его.

Как писала Газета.ru, Макфол работал послом США в России с 2012 по 2014 годы.