Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Актриса Васильева наорала на Бузову из-за страсти к селфи
Украина
Министр инфраструктуры Украины призвал прекратить транспортное сообщение с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Министр инфраструктуры Украины призвал прекратить транспортное сообщение с Россией

    6:55  5 Декабря 2017
    328

    Министр инфраструктуры Украины призвал прекратить транспортное сообщение с Россией

    Киев, 5 декабря. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что автобусное и железнодорожное сообщение с Россией должно быть прекращено. Об этом украинский чиновник заявил в комментарии РИА Новости.

    Министр сообщил, что исходит из того, что украинцам «незачем ездить в РФ». Чиновник отметил, что в настоящее время существует железнодорожное сообщение Украины с Москвой. Но подчеркнул, что надеется на пересмотр политики «Украинских железных дорог» («Укрзализныця»). 

    По словам Омеляна, министерство также будет настаивать на прекращении автобусного сообщения с Россией.

    «Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», — цитирует украинского чиновника агентство.

    Напомним, Владимир Омелян известен неоднозначными высказываниями в адрес России. Ранее Газета.ru сообщила, что украинский министр инфраструктуры на конференции по морской безопасности в Киеве предложил помешать строительству моста через Керченский пролив с помощью международных санкций.  

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #транспорт #министр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть