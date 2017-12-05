Министр инфраструктуры Украины призвал прекратить транспортное сообщение с Россией

Киев, 5 декабря. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что автобусное и железнодорожное сообщение с Россией должно быть прекращено. Об этом украинский чиновник заявил в комментарии РИА Новости.

Министр сообщил, что исходит из того, что украинцам «незачем ездить в РФ». Чиновник отметил, что в настоящее время существует железнодорожное сообщение Украины с Москвой. Но подчеркнул, что надеется на пересмотр политики «Украинских железных дорог» («Укрзализныця»).

По словам Омеляна, министерство также будет настаивать на прекращении автобусного сообщения с Россией.

«Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», — цитирует украинского чиновника агентство.

Напомним, Владимир Омелян известен неоднозначными высказываниями в адрес России. Ранее Газета.ru сообщила, что украинский министр инфраструктуры на конференции по морской безопасности в Киеве предложил помешать строительству моста через Керченский пролив с помощью международных санкций.