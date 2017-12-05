На Камчатке будут судить врача, по вине которой ослеп ребенок

Петропавловск-Камчатский, 5 декабря. Врача офтальмолога Петропавловск-Камчатской городской детской больницы обвиняют в том, что по ее вине ослеп ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, к офтальмологу в 2012 году обратилась местная жительница, новорожденному ребенку которой требовалась медицинская помощь. У малыша был риск развития тяжелого заболевания глаз — ретинопатии. Но врач отказалась провести необходимые диагностические процедуры и отказалась провести осмотр надлежащим образом. Свои действия доктор мотивировала тем, что малыш спал.

Врач не взяла ребенка под наблюдение, не диагностировала заболевание и не назначила необходимого лечения. Через два месяца мать малыша обратилась к другому специалисту, который диагностировал у ребенка слепоту обоих глаз.

«Экспертами и следствием установлен факт оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья пациента, что не прервало патологический процесс и не снизило риск развития осложнения имеющегося у ребенка заболевания», — сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

За содеянное врачу грозит до шести лет лишения свободы.