Российские ученые создают управляемую взглядом инвалидную коляску

Москва, 5 декабря. Российские ученые работают над созданием автоматической коляски для людей с ограниченными возможностями, которой можно будет управлять с помощью взгляда и сигналами мозга.

Разработкой уникальной коляски занимаются ученые НИЦ «Курчатовский институт». Как пишет газета «Известия», прототип изделия уже собран. Он оборудован устройствами для регистрации направления взгляда и биотоков головного мозга. Ученые рассказали, что в разработке прототипа участвовали дети.

По словам экспертов, перед человеком, сидящим в кресле, находится монитор. На нем указаны команды, такие как влево, вправо, вперед, назад, набор текста, экстренный вызов помощи и другие. Каждую из команд можно запустить, направив взгляд на нужную точку.