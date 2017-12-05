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Российские ученые создают управляемую взглядом инвалидную коляску
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    Российские ученые создают управляемую взглядом инвалидную коляску

    6:49  5 Декабря 2017
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    Российские ученые создают управляемую взглядом инвалидную коляску

    Москва, 5 декабря. Российские ученые работают над созданием автоматической коляски для людей с ограниченными возможностями, которой можно будет управлять с помощью взгляда и сигналами мозга.

    Разработкой уникальной коляски занимаются ученые НИЦ «Курчатовский институт». Как пишет газета «Известия», прототип изделия уже собран. Он оборудован устройствами для регистрации направления взгляда и биотоков головного мозга. Ученые рассказали, что в разработке прототипа участвовали дети.

    По словам экспертов, перед человеком, сидящим в кресле, находится монитор. На нем указаны команды, такие как влево, вправо, вперед, назад, набор текста, экстренный вызов помощи и другие. Каждую из команд можно запустить, направив взгляд на нужную точку. 

    Российские ученые создают управляемую взглядом инвалидную коляску

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #инвалидная коляска
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