Национальный оператор высокоточной навигации создан в России

Москва, 05 декабря. Национальный оператор сервисов на основе высокоточной спутниковой навигации создан в Российской Федерации.

Как сообщают «Известия», ООО «Национальная сеть высокоточного позиционирования» (НСВП) объединит около половины расположенных на территории России и принадлежащих разным владельцам станций, корректирующих сигнал ГЛОНАСС.

Как считают эксперты, проект, реализуемый по поручению вице-премьера Рогозина, позволит активизировать развитие коммерческих сервисов для наземного и воздушного беспилотного транспорта, цифрового земледелия и других нужд.

«Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS разных операторов сделает Российскую Федерацию мировым лидером по точности навигации», — сообщили изданию в пресс-службе холдинга «Российские космические системы».

Кроме того, сообщается, что уже достигнута договоренность, что в проекте «Национальной сети высокоточного позиционирования» будут участвовать ОАО «Российские железные дороги» и Росреестр.