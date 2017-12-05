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Технологии
Национальный оператор высокоточной навигации создан в России
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    Национальный оператор высокоточной навигации создан в России

    6:49  5 Декабря 2017
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    Национальный оператор высокоточной навигации создан в России

    Москва, 05 декабря. Национальный оператор сервисов на основе высокоточной спутниковой навигации создан в Российской Федерации.

    Как сообщают «Известия», ООО «Национальная сеть высокоточного позиционирования» (НСВП) объединит около половины расположенных на территории России и принадлежащих разным владельцам станций, корректирующих сигнал ГЛОНАСС.

    Как считают эксперты, проект, реализуемый по поручению вице-премьера Рогозина, позволит активизировать развитие коммерческих сервисов для наземного и воздушного беспилотного транспорта, цифрового земледелия и других нужд.

    «Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS разных операторов сделает Российскую Федерацию мировым лидером по точности навигации», — сообщили изданию в пресс-службе холдинга «Российские космические системы».

    Кроме того, сообщается, что уже достигнута договоренность, что в проекте «Национальной сети высокоточного позиционирования» будут участвовать ОАО «Российские железные дороги» и Росреестр.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #глонасс #gps
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