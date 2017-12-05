Москва призвала Молдавию и Приднестровье заключить соглашение о гарантиях

Москва, 5 декабря. Россия настаивает на заключении соглашения о гарантиях выполнения достигнутых договоренностей между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией. Об этом со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сообщают «Известия».

Карасин отметил, что в Москве позитивно оценили результаты прошедших в формате «5+2» в Вене переговоров, в которых помимо Приднестровья и Молдавии в качестве посредников участвовали Россия, ОБСЕ и Украина и в качестве наблюдателей — ЕС и США. Теперь Москва призывает Тирасполь и Кишинев подписать соглашение о гарантиях выполнения достигнутых договоренностей.