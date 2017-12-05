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Политика
Москва призвала Молдавию и Приднестровье заключить соглашение о гарантиях
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    Москва призвала Молдавию и Приднестровье заключить соглашение о гарантиях

    6:47  5 Декабря 2017
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    Москва призвала Молдавию и Приднестровье заключить соглашение о гарантиях

    Москва, 5 декабря. Россия настаивает на заключении соглашения о гарантиях выполнения достигнутых договоренностей между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией. Об этом со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сообщают «Известия».

    Карасин отметил, что в Москве позитивно оценили результаты прошедших в формате «5+2»  в Вене переговоров, в которых помимо Приднестровья и Молдавии в качестве посредников участвовали Россия, ОБСЕ и Украина и в качестве наблюдателей — ЕС и США. Теперь Москва призывает Тирасполь и Кишинев подписать соглашение о гарантиях выполнения достигнутых договоренностей.

    «Важно отслеживать, как они будут реализованы и не возникнет ли искусственных препятствий. В этой связи актуальной становится работа над российским предложением о соглашении между Кишиневом и Тирасполем о гарантиях выполнения достигаемых договоренностей», — заявил заместитель главы МИД РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мид рф #молдавия #пмр
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