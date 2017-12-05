Россию в 2017-м году посетило рекордное число иностранных туристов

Москва, 05 декабря. Россию за три квартала 2017-го посетило столько же туристов, сколько за весь прошлый год – почти 3,3 миллионов человек.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные, размещенные в единой межведомственной информационно-статистической системе, это максимальный показатель первых трех кварталов за восьмилетний период.

При этом отмечено, что речь идет только об организованных туристических поездках, в это число не входят иностранные подданные, путешествующие «самостоятельно», то есть не обращающиеся в турагентства.

Чаще всего в Российскую Федерацию едут китайцы — почти миллион за три квартала, на втором месте – жители Германии (368 тысяч человек), на третьем – поданные США (207 тысяч туристов).