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Общество
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Общество
Россию в 2017-м году посетило рекордное число иностранных туристов
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    Россию в 2017-м году посетило рекордное число иностранных туристов

    6:49  5 Декабря 2017
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    Россию в 2017-м году посетило рекордное число иностранных туристов

    Москва, 05 декабря. Россию за три квартала 2017-го посетило столько же туристов, сколько за весь прошлый год – почти 3,3 миллионов человек.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные, размещенные в единой межведомственной информационно-статистической системе, это максимальный показатель первых трех кварталов за восьмилетний период.

    При этом отмечено, что речь идет только об организованных туристических поездках, в это число не входят иностранные подданные, путешествующие «самостоятельно», то есть не обращающиеся в турагентства.

    Чаще всего в Российскую Федерацию едут китайцы — почти миллион за три квартала, на втором месте – жители Германии (368 тысяч человек), на третьем – поданные США (207 тысяч туристов).

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #туризм
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