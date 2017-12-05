Стало известно, когда в РФ начнутся продажи самого быстрого внедорожника в мире

Москва, 05 декабря. В компании Lamborghini озвучили дату начала продаж в России самого быстрого в мире внедорожника, получившего название Urus.

Как сообщают «Известия», купить новый кроссовер россияне смогут уже в мае 2018 года. В автомобильном концерне намерены в будущем году выпустить 3500 экземпляров авто, 50 их которых поставят в нашу страну.

Что касается, технических характеристик, то Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 650 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость, которую способен развить Lamborghini Urus, составляет 350 километров в час.