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Общество
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Стало известно, когда в РФ начнутся продажи самого быстрого внедорожника в мире
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    Стало известно, когда в РФ начнутся продажи самого быстрого внедорожника в мире

    6:49  5 Декабря 2017
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    Стало известно, когда в РФ начнутся продажи самого быстрого внедорожника в мире

    Москва, 05 декабря. В компании Lamborghini озвучили дату начала продаж в России самого быстрого в мире внедорожника, получившего название Urus.

    Как сообщают «Известия», купить новый кроссовер россияне смогут уже в мае 2018 года. В автомобильном концерне намерены в будущем году выпустить 3500 экземпляров авто, 50 их которых поставят в нашу страну.

    Стало известно, когда в РФ начнутся продажи самого быстрого внедорожника в мире

    Что касается, технических характеристик, то Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 650 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

    Автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость, которую способен развить Lamborghini Urus, составляет 350 километров в час.

    Автор: Константин Терехов
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    #lamborghini #lamborghini urus
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