Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Актриса Васильева наорала на Бузову из-за страсти к селфи
Общество
Медсестрам, погибшим в Сирии, установили мемориальную доску в Биробиджане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медсестрам, погибшим в Сирии, установили мемориальную доску в Биробиджане

    6:48  5 Декабря 2017
    37

    Медсестрам, погибшим в Сирии, установили мемориальную доску в Биробиджане

    Биробиджан, 05 декабря. Медсестрам госпиталя ВВО, погибшим год назад в Сирии, в столице Еврейской АО открыта мемориальная доска. 

    Как сообщает РИА Новости, открытие памятной мемориальной доски Надежде Дураченко и Галине Михайловой состоялось на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались.

    Памятная доска установлена на здании колледжа по инициативе руководства колледжа и военного комиссариата региона. Кроме того, после церемонии открытия в Благовещенском кафедральном соборе отслужат панихиду по погибшим россиянкам.

    Как напоминают «Известия», медсестры погибли 5 декабря 2016 года во время обстрела боевиками медгородка мобильного госпиталя МО РФ в сирийском Алеппо, куда Дураченко и Михайлова прибыли нескольким днями ранее.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #биробиджан #еврейская ао
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть