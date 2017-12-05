Медсестрам, погибшим в Сирии, установили мемориальную доску в Биробиджане

Биробиджан, 05 декабря. Медсестрам госпиталя ВВО, погибшим год назад в Сирии, в столице Еврейской АО открыта мемориальная доска.

Как сообщает РИА Новости, открытие памятной мемориальной доски Надежде Дураченко и Галине Михайловой состоялось на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались.

Памятная доска установлена на здании колледжа по инициативе руководства колледжа и военного комиссариата региона. Кроме того, после церемонии открытия в Благовещенском кафедральном соборе отслужат панихиду по погибшим россиянкам.

Как напоминают «Известия», медсестры погибли 5 декабря 2016 года во время обстрела боевиками медгородка мобильного госпиталя МО РФ в сирийском Алеппо, куда Дураченко и Михайлова прибыли нескольким днями ранее.