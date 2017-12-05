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ВМС Аргентины оценили силу зафиксированного в районе пропажи подводной лодки взрыва
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    ВМС Аргентины оценили силу зафиксированного в районе пропажи подводной лодки взрыва

    6:39  5 Декабря 2017
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    ВМС Аргентины оценили силу зафиксированного в районе пропажи подводной лодки взрыва

    Буэнос-Айрес, 5 декабря. Связанный с исчезновением аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» взрыв был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом со ссылкой на ВМС Аргентины сообщает телеканал Todo Noticias.

    Аргентинские военные произвели на глубине 40 метров взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте, чтобы сравнить его звук со звуком взрыва, который был зафиксирован в районе исчезновения субмарины. Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) подтвердила, что выбранная для эксперимента точка соответствует месту, где было зафиксировано «мощное аномальное явление неядерного характера» похожее на взрыв.

    Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. Во время последнего сеанса связи подводники заявили об аварии на борту, сообщает Газета.ru.

    Спустя 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины объявили о завершении спасательной операции. Поиски подводной лодки продолжаются.
     

    Автор: Виталий Малясев
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