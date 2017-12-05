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Полицейские США предотвратили стрельбу в исламском центре во Флориде
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    Полицейские США предотвратили стрельбу в исламском центре во Флориде

    6:42  5 Декабря 2017
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    Полицейские США предотвратили стрельбу в исламском центре во Флориде

    Джексонвилл (Флорида), 05 декабря. Американские правоохранители предотвратили трагедию, которая могла разыграться в исламском центре в городе Джексонвилл, что во Флориде.

    Как сообщают «Известия», местные полицейские задержали некоего 69-летнего Бернардино Гавала Болатете. Основанием для ареста стало хранение оптического прицела для огнестрельного оружия.

    «В исламском центре планировалась стрельба по людям, стрельбу предотвратили», — говорится в сообщение шерифа Джексонвилла, опубликованном на страничке в соцсети Facebook.

    Как уточнили в полиции, мужчина был арестован по наводке местного жителя, имя которого не раскрывается.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #флорида #полиция
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