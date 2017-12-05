Полицейские США предотвратили стрельбу в исламском центре во Флориде

Джексонвилл (Флорида), 05 декабря. Американские правоохранители предотвратили трагедию, которая могла разыграться в исламском центре в городе Джексонвилл, что во Флориде.

Как сообщают «Известия», местные полицейские задержали некоего 69-летнего Бернардино Гавала Болатете. Основанием для ареста стало хранение оптического прицела для огнестрельного оружия.

«В исламском центре планировалась стрельба по людям, стрельбу предотвратили», — говорится в сообщение шерифа Джексонвилла, опубликованном на страничке в соцсети Facebook.

Как уточнили в полиции, мужчина был арестован по наводке местного жителя, имя которого не раскрывается.

