Экс-конгрессмен: У России и США гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет

Вашингтон, 5 декабря. Парламентарии Соединенных Штатов Америки и России должны возобновить диалог, у двух стран гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет, заявил экс-конгрессмен, глава консалтинговой компании JHill Курт Уелдон.

Он выступил в рамках четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union, проводимой "Евразия-Центром".

По его словам, во времена, когда он избирался в конгресс, отношения между Москвой и Вашингтоном были гораздо хуже, чем сейчас. Он также подчеркнул, что у двух государств много общего.

Как писала Газета.ru, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все его попытки встретиться с конгрессменами были неудачными, так как они отказали в беседе.