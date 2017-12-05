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Политика
Экс-конгрессмен: У России и США гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет
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    Экс-конгрессмен: У России и США гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет

    6:38  5 Декабря 2017
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    Экс-конгрессмен: У России и США гораздо больше общего, чем то, что их разъединяетВашингтон, 5 декабря. Парламентарии Соединенных Штатов Америки и России должны возобновить диалог, у двух стран гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет, заявил экс-конгрессмен, глава консалтинговой компании JHill Курт Уелдон.

    Он выступил в рамках четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union, проводимой "Евразия-Центром".

    По его словам, во времена, когда он избирался в конгресс, отношения между Москвой и Вашингтоном были гораздо хуже, чем сейчас. Он также подчеркнул, что у двух государств много общего.

    Как писала Газета.ru, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все его попытки встретиться с конгрессменами были неудачными, так как они отказали в беседе.

    Экс-конгрессмен: У России и США гораздо больше общего, чем то, что их разъединяет

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #сша
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