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Общество
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Заложниками повстанцев в Йемене стали более 40 журналистов
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    Заложниками повстанцев в Йемене стали более 40 журналистов

    6:44  5 Декабря 2017
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    Заложниками повстанцев в Йемене стали более 40 журналистов

    Сана, 5 декабря. В заложниках у повстанцев хуситов в здании телеканала Yemen Today в столице Йемена находится 41 журналист. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

    Среди удерживаемых журналистов находится внештатный корреспондент российского новостного агентства Sputnik. По данным издания, в последний раз он выходил на связь с редакцией в минувшее воскресение около 14.30 мск. Имя корреспондента агентства Sputnik фигурирует в списке взятых в заложники журналистов, который передал РИА Новости источник.

    Телеканал Yemen Today связывают с партией бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха «Всеобщий народный конгресс» (ВНК), сообщает телеканал «360». Ранее члены ВНК обратились к гражданам страны с призывом защитить Йемен от хуситского движения «Ансар Алла».

    Автор: Алексей Громов
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    #йемен #заложники
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