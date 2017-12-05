Заложниками повстанцев в Йемене стали более 40 журналистов

Сана, 5 декабря. В заложниках у повстанцев хуситов в здании телеканала Yemen Today в столице Йемена находится 41 журналист. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Среди удерживаемых журналистов находится внештатный корреспондент российского новостного агентства Sputnik. По данным издания, в последний раз он выходил на связь с редакцией в минувшее воскресение около 14.30 мск. Имя корреспондента агентства Sputnik фигурирует в списке взятых в заложники журналистов, который передал РИА Новости источник.

Телеканал Yemen Today связывают с партией бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха «Всеобщий народный конгресс» (ВНК), сообщает телеканал «360». Ранее члены ВНК обратились к гражданам страны с призывом защитить Йемен от хуситского движения «Ансар Алла».