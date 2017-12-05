Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Крыму

Симферополь, 05 декабря. В министерстве юстиции Республики Крым рассказали, какими именами чаще всего называют новорожденных на полуострове.

Так, по данным РИА Новости, по итогам неполного 2017 года лидером рейтинга имен являются София, Максим и Александр. Кроме того, в ведомстве обращают внимание также на редкие и необычные имена.

«Среди редких имен этого года у мальчиков: Шандро, Грант, Азад, Омар, Султан, Бенджамин, Къуртхалил, Халид Захар. Редкие женские имена – Муэдет, Розалия, Царина, Авва, Любодара, Северина, Евангелина, Джувайрия-Ясмина», — сообщили в Минюсте.

Всего же в январе-ноябре 2017-го года в Крыму на свет появилось более 19 тысяч младенцев, из них почти 10 тысяч – мальчики и почти 9,5 тысяч – девочки.