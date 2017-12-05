ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля

Дамаск, 5 декабря. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля на расположенный в западной части Дамаска Центр научных исследований. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

«ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска», — цитирует источник агентство.

Это не первая ракетная атака Израиля, которую отражают силы ПВО Сирии. Израильские военные также выпустили пять ракет в сторону сирийской столицы 2 декабря, сообщает Газета.ru. По данным издания, целью удара была иранская военная база в окрестностях Дамаска. В Израиле информацию о ракетном ударе в тот раз не прокомментировали.