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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля
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    ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля

    6:13  5 Декабря 2017
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    ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля

    Дамаск, 5 декабря. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля на расположенный в западной части Дамаска Центр научных исследований. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

    «ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска», — цитирует источник агентство.

    Это не первая ракетная атака Израиля, которую отражают силы ПВО Сирии. Израильские военные также выпустили пять ракет в сторону сирийской столицы 2 декабря, сообщает Газета.ru. По данным издания, целью удара была иранская военная база в окрестностях Дамаска. В Израиле информацию о ракетном ударе в тот раз не прокомментировали.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #израиль #ракеты #пво #атака
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