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Российские МиГ-29Р вооружили сверхсовременными противокорабельными ракетами
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    Российские МиГ-29Р вооружили сверхсовременными противокорабельными ракетами

    6:10  5 Декабря 2017
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    Российские МиГ-29Р вооружили сверхсовременными противокорабельными ракетами

    Москва, 05 декабря. Арсенал российских истребителей МиГ-29КР/КУБР пополнился сверхсовременными противокорабельными ракетами Х-31.

    Как сообщают «Известия», благодаря сверхзвуковой скорости ракеты практически неуязвимы для противовоздушной обороны и на военном сленге получила название «сверхзвуковая смерть».

    Х-31 поражает не только суда и корабли противника, но и уничтожают его радиолокационные станции. Один ракетный залп звена палубных истребителей способен отправить на дно авианосец противника.

    Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, благодаря новому вооружению российские палубные истребители смогут одновременно решать широкий круг задач: уничтожать ПВО, суда и корабли, а также наземные объекты.

    По данным из ВМФ, работы по адаптации Х-31, МиГ-29КР и МиГ-29КУБР уже завершены. В начале осени 2017 года ракеты этого типа вошли в состав вооружения палубных истребителей.

    Автор: Константин Терехов
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