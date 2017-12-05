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В Конгрессе предупредили о последствиях планов по усилению ВС США
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    В Конгрессе предупредили о последствиях планов по усилению ВС США

    6:08  5 Декабря 2017
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    В Конгрессе предупредили о последствиях планов по усилению ВС США

    Вашингтон, 5 декабря. Планы президента США Дональда Трампа усилить американские вооруженные силы приведут к тому, что расходы на оборону в Соединенных Штатах превысят зафиксированный в 1980-х годах рекордный уровень. Об этом со ссылкой на доклад Управления конгресса США по бюджету (CBO) сообщает РИА Новости.

    В докладе говорится, что планы президентской администрации по усилению вооруженных сил приведут к «стабильному увеличению расходов». К 2027 году базовый бюджет достигнет 688 миллиардов долларов по курсу 2018 года. Это на 20% больше, чем уровень оборонных расходов в 1980-х годах.

    По мнению подготовивших доклад экспертов, к стабильному росту расходов приведет увеличение численности военнослужащих к 2027 году до 1,2 млн человек. Также свою лепту внесут предложения увеличить состав ВМС с 279 до 355 кораблей и довести число подразделений истребителей до 60, сейчас на вооружении США 55 таких подразделений.

    Автор: Виталий Малясев
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