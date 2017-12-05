Снегопад сковал Иркутск 10-балльными пробками

Иркутск, 05 декабря. Мощный снегопад, который накрыл Иркутск минувшей ночью и продолжился утром, стал причиной сложной обстановки на дорогах.

Как сообщает «Газета.ru», все основные трассы стоят в девяти, а местами – и десятибалльных пробках. На дорогах работает снегоуборочная техника, однако пока она не справляется.

По данным сервиса Яндекс-Карты наиболее сложная ситуация сложилась на нескольких улицах: Маяковского, Байкальская и Декабрьских Событий, а также на бульваре Рябикова, микрорайоне Университетский и на плотине ГЭС.

Кроме прочего, непогода стала причиной множества мелких дорожно-транспортных происшествий.

