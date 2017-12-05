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Снегопад сковал Иркутск 10-балльными пробками
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    Снегопад сковал Иркутск 10-балльными пробками

    6:07  5 Декабря 2017
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    Снегопад сковал Иркутск 10-балльными пробками

    Иркутск, 05 декабря. Мощный снегопад, который накрыл Иркутск минувшей ночью и продолжился утром, стал причиной сложной обстановки на дорогах.

    Как сообщает «Газета.ru», все основные трассы стоят в девяти, а местами – и десятибалльных пробках. На дорогах работает снегоуборочная техника, однако пока она не справляется.

    По данным сервиса Яндекс-Карты наиболее  сложная ситуация сложилась на нескольких улицах: Маяковского, Байкальская и Декабрьских Событий, а также на бульваре Рябикова, микрорайоне Университетский и на плотине ГЭС.

    Кроме прочего, непогода стала причиной множества мелких дорожно-транспортных происшествий.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #иркутск #снегопад #пробки
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