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Украина
Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины
Украина
Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины
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    Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины

    3:32  5 Декабря 2017
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    Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины

    Киев, 5 декабря. В 2019 году в состав Военно-морских сил Украины планируют ввести первый серийный украинский ракетный катер «Лань». Об этом со ссылкой на командующего ВМС страны вице-адмирала Игоря Воронченко сообщают украинские СМИ.

    Воронченко отметил, что в соответствии с принятой концепцией развития «москитных сил»  проект 58260 «Лань» должен стать основой ударных сил ВМС Украины. Всего планируется построить не менее трех катеров. Вооружение кораблей должны составить иностранные огневые системы и находящиеся в разработке украинские противокорабельные ракеты «Нептун».

    Вице-адмирал ранее заявил, что сборку катеров «Лань» доверят принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко судостроительному предприятию «Кузница на Рыбацком».

    Напомним, в октябре командование украинских ВМС объявило, что собирается использовать в борьбе с Черноморским флотом России тактику «волчьей стаи».Тактика основана на использовании бронированных катеров с ракетным вооружением.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #катер #вмс
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