Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины

Киев, 5 декабря. В 2019 году в состав Военно-морских сил Украины планируют ввести первый серийный украинский ракетный катер «Лань». Об этом со ссылкой на командующего ВМС страны вице-адмирала Игоря Воронченко сообщают украинские СМИ.

Воронченко отметил, что в соответствии с принятой концепцией развития «москитных сил» проект 58260 «Лань» должен стать основой ударных сил ВМС Украины. Всего планируется построить не менее трех катеров. Вооружение кораблей должны составить иностранные огневые системы и находящиеся в разработке украинские противокорабельные ракеты «Нептун».

Вице-адмирал ранее заявил, что сборку катеров «Лань» доверят принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко судостроительному предприятию «Кузница на Рыбацком».

Напомним, в октябре командование украинских ВМС объявило, что собирается использовать в борьбе с Черноморским флотом России тактику «волчьей стаи».Тактика основана на использовании бронированных катеров с ракетным вооружением.