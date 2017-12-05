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Украина
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Общество
Госдума РФ обсудит признание «колдовских» услуг мошеннической деятельностью
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    Госдума РФ обсудит признание «колдовских» услуг мошеннической деятельностью

    3:02  5 Декабря 2017  /обновлено: 3:28  05 Декабря 2017
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    Госдума РФ обсудит признание «колдовских» услуг мошеннической деятельностью

    Москва, 5 декабря. Оказание платных «колдовских услуг» приравняют к мошенничеству и вымогательству; соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

    Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что депутаты рассмотрят законопроект, приравнивающий оказание «магических» услуг к мошенничеству и вымогательству. Кроме того участие «колдунов» и «магов» в телепередачах об экстрасенсах будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

    Как отметил Вострецов, речь идет не о запрете «занятий колдовством», а лишь о недопущении извлечения из них прибыли.

    «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — сказал Вострецов «Парламентской газете».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #госдума #мошенничество #законопроект #колдовство
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