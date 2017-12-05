Госдума РФ обсудит признание «колдовских» услуг мошеннической деятельностью

Москва, 5 декабря. Оказание платных «колдовских услуг» приравняют к мошенничеству и вымогательству; соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что депутаты рассмотрят законопроект, приравнивающий оказание «магических» услуг к мошенничеству и вымогательству. Кроме того участие «колдунов» и «магов» в телепередачах об экстрасенсах будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Как отметил Вострецов, речь идет не о запрете «занятий колдовством», а лишь о недопущении извлечения из них прибыли.