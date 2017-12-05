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Украина
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Украина
Украинский политолог рассказал о возможной политической изоляции режима Порошенко
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    Украинский политолог рассказал о возможной политической изоляции режима Порошенко

    3:03  5 Декабря 2017  /обновлено: 3:26  05 Декабря 2017
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    Украинский политолог рассказал о возможной политической изоляции режима Порошенко

    Киев, 5 декабря. Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что политические элиты на Украине теряют внешнюю легитимность. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

    Политолог прокомментировал отмену заседания комиссии Украина — НАТО, которое должно было состояться в декабре. Заседание отменили из-за наложенного правительством Венгрии вето. По мнению Белашко, отменное заседание наряду с невыделенными 600 млн евро стало «звоночком», говорящим о том, что украинские элиты теряют внешнюю легитимность.

    «Украинские политические элиты теряют свою внешнюю легитимность, становятся все менее рукопожатными, все менее желанными партнерами, гостями и реципиентами финансовой и прочей помощи. Те тенденции, которые имеют место вокруг Украины, идут в направлении дипломатической изоляции режима», — заявил Сергей Белашко.

    Ранее об изменении отношения к Киеву в Варшаве заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Дипломат отметил, что его страна долгое время проявляла «ангельское терпение» по отношению к Украине, но в какой-то момент Варшаве «пришлось реагировать».

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #нато #европа #политолог
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