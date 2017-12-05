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Новости Сирии
Сирия: SDF заявили, что координируют свои действия с РФ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: SDF заявили, что координируют свои действия с РФ в Дейр-эз-Зоре

    2:54  5 Декабря 2017  /обновлено: 3:25  05 Декабря 2017
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    Сирия: SDF заявили, что координируют свои действия с РФ в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 5 декабря. Сирийские демократические силы (SDF) координируют свои действия в районе Дейр-эз-Зора с российскими военными. Об этом сообщает официальный представитель Женских сил самообороны, входящих в SDF, Несрин Абдалла.

    «Действует наш совместный с российскими силами оперативный штаб... Операция в Дейр-эз-Зоре расширяется», – приводит ее слова РИА Новости.

    Также Абдалла заявила, что российские военные обеспечивают безопасность в районе соприкосновения сирийской армии и сил вооруженной оппозиции.

    «Мы все понимаем, что Россия обладает весом в регионе, военной мощью, которая может справиться с террористами», – заявила она.

    Абдалла выразила надежду, что Россия заложит основу для политического урегулирования сирийского кризиса.

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что курдские формирования подтвердили свои готовность обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #дейр-эз-зор #sdf
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