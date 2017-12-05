Сирия: SDF заявили, что координируют свои действия с РФ в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 5 декабря. Сирийские демократические силы (SDF) координируют свои действия в районе Дейр-эз-Зора с российскими военными. Об этом сообщает официальный представитель Женских сил самообороны, входящих в SDF, Несрин Абдалла.

«Действует наш совместный с российскими силами оперативный штаб... Операция в Дейр-эз-Зоре расширяется», – приводит ее слова РИА Новости.

Также Абдалла заявила, что российские военные обеспечивают безопасность в районе соприкосновения сирийской армии и сил вооруженной оппозиции.

«Мы все понимаем, что Россия обладает весом в регионе, военной мощью, которая может справиться с террористами», – заявила она.

Абдалла выразила надежду, что Россия заложит основу для политического урегулирования сирийского кризиса.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что курдские формирования подтвердили свои готовность обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.