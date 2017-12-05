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Верховный суд США разрешил исполнение указа Трампа об иммиграции
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    Верховный суд США разрешил исполнение указа Трампа об иммиграции

    2:52  5 Декабря 2017  /обновлено: 3:22  05 Декабря 2017
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    Верховный суд США разрешил исполнение указа Трампа об иммиграции

    Вашингтон, 5 декабря. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа полную реализацию всех положений указа об иммиграции. Данный указ запрещает въезд в США гражданам шести стран.

    За реализацию указа Трампа были поданы семь голосов, против – два. Отмечается, что решение носит временный характер – оно будет в силе, пока суд не рассмотрит иски, поданные против указа. Однако предполагается, что данное решение означает, что суд счел администрацию Трампа вправе накладывать перечисленные в указе ограничения, пишет газета «Известия».

    Напомним, что ранее суды нижестоящих инстанций постановили, что граждане тех стран, которым запрещен въезд в США согласно указу Трампа, все же могут въехать на территорию США, если они могут обосновать свою родственную связь с гражданином США. Верховный суд не согласился с этим решением.

    Автор: Антон Зарубин
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