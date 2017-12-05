Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Новый ракетный катер собираются ввести в состав «москитных сил» Украины
Общество
Симоньян отреагировала на сообщение о просмотре RT в Госдепе США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Симоньян отреагировала на сообщение о просмотре RT в Госдепе США

    2:53  5 Декабря 2017  /обновлено: 3:16  05 Декабря 2017
    39

    Симоньян отреагировала на сообщение о просмотре RT в Госдепе США

    Москва, 5 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отозвалась на замечание журналиста AFP о том, что в Госдепартаменте США для просмотра жеребьевки чемпионата мира по футболу нужно было переключиться на российский телеканал.

    Ранее корреспондент AFP Дейв Кларк в микроблоге в сервисе Twitter сообщил, что для просмотра жеребьевки ЧМ-2018 по футболу в Госдепе США пришлось переключиться на RT. Происходящее журналист охарактеризовал как проявление «мягкой силы».

    Сообщение Кларка вызвало иронию у главного редактора телеканала.

    «А пока никто не видит, журналисты в Госдепе смотрят наш эфир. #софтпауэр», — написала Симоньян в своем миккроблоге.

    Напомним, в конце ноября стало известно, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США, так как телеканал получил в стране статус иностранного агента.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #rt #госдеп #симоньян
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть