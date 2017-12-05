Симоньян отреагировала на сообщение о просмотре RT в Госдепе США

Москва, 5 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отозвалась на замечание журналиста AFP о том, что в Госдепартаменте США для просмотра жеребьевки чемпионата мира по футболу нужно было переключиться на российский телеканал.

Ранее корреспондент AFP Дейв Кларк в микроблоге в сервисе Twitter сообщил, что для просмотра жеребьевки ЧМ-2018 по футболу в Госдепе США пришлось переключиться на RT. Происходящее журналист охарактеризовал как проявление «мягкой силы».

Сообщение Кларка вызвало иронию у главного редактора телеканала.

«А пока никто не видит, журналисты в Госдепе смотрят наш эфир. #софтпауэр», — написала Симоньян в своем миккроблоге.

Напомним, в конце ноября стало известно, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США, так как телеканал получил в стране статус иностранного агента.