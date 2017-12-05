Собчак намерена создать политическую партию после президентских выборов

Москва, 5 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая ранее о своем намерении принять участие в президентских выборах в России, заявила, что намерена создать политическую партию.

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — приводит ее слова газета «Известия».

Как объяснила сама Собчак, она рассчитывает, что поддержка, которую она рассчитывает получить на этих выборах, может стать «отправной точкой большого правого движения».

Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте следующего года. Избирательная компания участников выборов начнется в уже декабре. Собчак заявила, что будет подавать себя как кандидата против всех.