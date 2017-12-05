Путин: В XXI веке мы вновь сталкиваемся с гонениями по религиозному признаку

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что в наши дни в мире все еще имеют место гонения по религиозному признаку, сообщает пресс-служба Кремля.

«К сожалению, во втором десятилетии XXI века мы вновь сталкиваемся с тем, что, казалось бы, давно осуждено и изжито, а именно: с гонениями по религиозному признаку, в том числе это касается христиан», — заявил Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

По словам главы государства, особенно остро эта проблема стоит на Ближнем Востоке и в Сирии, где террористы за годы войны разграбили и уничтожили многие христианские церкви.

Однако, по словам Путина, ситуация здесь меняется, поскольку сирийская армия вместе с ВКС РФ освободили от террористов практически всю территорию страны.

По мнению президента РФ, важную роль в возвращении христианского населения Сирии может сыграть рабочая группа, созданная РПЦ и Римско-католической церковью. В ее задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления.

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