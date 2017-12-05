Трамп и Макрон обсудили пути урегулирования кризиса в Ираке

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном пути урегулирования кризиса в Ираке. Об этом сообщает официальное заявление Белого дома.

«Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты согласились с необходимостью разногласия различия между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана путем диалога», — приводит текст пресс-релиза Белого дома RT.

Как отметили в администрации Трампа, власти США подтверждают наличие тесных отношений между Вашингтоном и Парижем. Белый дом отметил, что США и Франция привержены установлению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.