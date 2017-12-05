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Трамп и Макрон обсудили пути урегулирования кризиса в Ираке
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    Трамп и Макрон обсудили пути урегулирования кризиса в Ираке

    1:46  5 Декабря 2017
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    Трамп и Макрон обсудили пути урегулирования кризиса в Ираке

    Вашингтон, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном пути урегулирования кризиса в Ираке. Об этом сообщает официальное заявление Белого дома.

    «Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты согласились с необходимостью разногласия различия между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана путем диалога», — приводит текст пресс-релиза Белого дома RT.

    Как отметили в администрации Трампа, власти США подтверждают наличие тесных отношений между Вашингтоном и Парижем. Белый дом отметил, что США и Франция привержены установлению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #трамп #франция #ирак #макрон
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