 Политолог оценил перспективы сотрудничества России, Турции и Ирана по Сирии



Анкара, 5 декабря. Сотрудничество России, Турции и Ирана по Сирии может стать хорошим опытом для решения региональных проблем с перспективой новый уровня отношений трех стран. Такое мнение высказал гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин.

Савин обратил внимание на двойные стандарты, которые действуют со стороны США в отношении Турции. По его словам, США поддерживает искусственные конфликты для создания геополитической хрупкости региона,что позволяет сохранять «глобальную гегемонию Запада».

«В этом контексте совместная работа России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу может являться хорошим опытом для решения региональных проблем с переходом на новый уровень сотрудничества наших стран», — считает политолог.

По его мнению, Россия может создать «эффективную структуру безопасности, действующую по принципу автаркии», с гибким подходом, уважением суверенитета и интересов участников.

«Россия является поставщиком безопасности, тогда как большинство стран Черноморского региона, включая некоторые страны НАТО — ее потребителями», — заявил Савин в интервью РИА Новости.

Напомним, 22 ноября в Сочи президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии и подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов.