Украина продолжит брать кредиты, чтобы поддерживать рост экономики – Гройсман

Киев, 5 декабря. Украине еще несколько будет вынуждена привлекать внешние заимствования, чтобы поддерживать экономический рост. Об этом заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

«Мы понимаем, что еще несколько лет мы будем вынуждены делать заимствования, потому что нам нужно обеспечивать одновременно экономический рост», – приводит слова Гройсмана «Газета.ru».

По его словам, Киеву все еще необходимо время, чтобы привести национальную экономику в действие и обойтись без займов. Он также заявил, что Украина должна расплачиваться с долгами, а не копить их.

Гройсман анонсировал планы украинского правительства заложить в проект бюджета на следующий год рост экономики на уровне 3%, что составит около 400 миллиардов гривен (14,7 миллиардов долларов). Он предположил, что этот показатель может быть выше, если власть будет принимать «правильные решения».