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Проект о запрете на вход для СМИ-иноагентов в парламент внесен в Госдуму
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    Проект о запрете на вход для СМИ-иноагентов в парламент внесен в Госдуму

    1:07  5 Декабря 2017
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    Проект о запрете на вход для СМИ-иноагентов в парламент внесен в Госдуму

    Москва, 5 декабря. В Госдуму внесен проект постановления, который запрещает посещение нижней палаты парламента представителями американских СМИ, признанных иностранными агентами. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

    Законопроект стал ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Помимо этого в конгрессе идут разбирательства по поводу возможного «влияния RT на президентские выборы». В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США.

    Проект о запрете на вход для СМИ-иноагентов в парламент внесен в Госдуму

    В ответ на внесение RT в список иноагентов в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы, сообщала «Газета.ру».

    Ранее думский профильный комитет рассмотрел проект постановления. Помимо запрета в документ также включены положения, в которых региональным властям рекомендуется ввести аналогичные меры.

    Автор: Олеся Волкова
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    #госдума #rt #сми
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