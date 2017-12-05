Проект о запрете на вход для СМИ-иноагентов в парламент внесен в Госдуму

Москва, 5 декабря. В Госдуму внесен проект постановления, который запрещает посещение нижней палаты парламента представителями американских СМИ, признанных иностранными агентами. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект стал ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Помимо этого в конгрессе идут разбирательства по поводу возможного «влияния RT на президентские выборы». В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США.

В ответ на внесение RT в список иноагентов в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы, сообщала «Газета.ру».

Ранее думский профильный комитет рассмотрел проект постановления. Помимо запрета в документ также включены положения, в которых региональным властям рекомендуется ввести аналогичные меры.