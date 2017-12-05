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Саакашвили потребует привлечь к уголовной ответственности руководство СБУ и ГП
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    Саакашвили потребует привлечь к уголовной ответственности руководство СБУ и ГП

    1:01  5 Декабря 2017
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    Саакашвили потребует привлечь к уголовной ответственности руководство СБУ и ГП

    Киев, 5 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подаст в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ). Саакашвили обвиняет их в злоупотреблении служебным положением.

    Как сообщает пресс-служба партии Саакашвили «Движение новых сил», Саакашвили обвиняет руководство Генпрокуратуры и СБУ в нарушении статьи 364 УК Украины – «злоупотребление властью или служебным положением».

    «Завтра Саакашвили будет обращаться к правоохранительным органам с сообщением о преступлении организованной группы лиц в составе генпрокурора Юрия Луценко, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, его заместителей и ряда других высокопоставленных чиновников, которые сегодня выполняют незаконное указание Порошенко», – приводит «Газета.ru» слова одного из руководителей партии Саакашвили Юрия Деревянко.

    Руководство партии «Движение новых сил»  обвиняет Генпрокуратуру и СБУ в политических репрессиях против членов партии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #порошенко #генпрокуратура #сбу #репрессии #луценко #сакашвили
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