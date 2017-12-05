Саакашвили потребует привлечь к уголовной ответственности руководство СБУ и ГП

Киев, 5 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подаст в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ). Саакашвили обвиняет их в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба партии Саакашвили «Движение новых сил», Саакашвили обвиняет руководство Генпрокуратуры и СБУ в нарушении статьи 364 УК Украины – «злоупотребление властью или служебным положением».

«Завтра Саакашвили будет обращаться к правоохранительным органам с сообщением о преступлении организованной группы лиц в составе генпрокурора Юрия Луценко, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, его заместителей и ряда других высокопоставленных чиновников, которые сегодня выполняют незаконное указание Порошенко», – приводит «Газета.ru» слова одного из руководителей партии Саакашвили Юрия Деревянко.

Руководство партии «Движение новых сил» обвиняет Генпрокуратуру и СБУ в политических репрессиях против членов партии.