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СМИ узнали о решении Пентагона не отказываться от кассетных бомб
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    СМИ узнали о решении Пентагона не отказываться от кассетных бомб

    0:53  5 Декабря 2017
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    СМИ узнали о решении Пентагона не отказываться от кассетных бомб

    Вашингтон, 5 декабря. Пентагон принял решение остановить программу по отказу от использования кассетных боеприпасов и замещению их более современными и точными боеприпасами.

    Как сообщает издание Jane's 360, программа стартовала в 2008 году при министре обороны Роберте Гейтсе вскоре после принятия международной конвенции, обязывающей уничтожить кассетные боеприпасы в течение 10 лет. США тогда к конвенции не присоединились, как и Китай, Россия, Южная Корея и КНДР.

    Издание отмечает, что министерство обороны США в 2008 году фактически запретило кассетные боеприпасы, однако «опасения из-за российской и северокорейской артиллерии в последнее время, похоже, заставили американских военных чиновников пересмотреть политику Гейтса».

    Отмечается, что впервые об изменении политики Пентагона СМИ неофициально сообщили 30 ноября. 

    По данным издания, американские военные чиновники все еще обдумывают, чем можно будет заменить кассетные бомбы. Один из вариантов: GMLRS — управляемый реактивный снаряд, популярный среди артиллеристов в Ираке и Афганистане за дальность и точность.

    Однако эксперты утверждают, что обновленная модель GMLRS не является более безопасным решением по сравнению с кассетными бомбами, поскольку повторяет их последствия.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #пентагон #оружие
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