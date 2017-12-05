СМИ узнали о решении Пентагона не отказываться от кассетных бомб
Вашингтон, 5 декабря. Пентагон принял решение остановить программу по отказу от использования кассетных боеприпасов и замещению их более современными и точными боеприпасами.
Как сообщает издание Jane's 360, программа стартовала в 2008 году при министре обороны Роберте Гейтсе вскоре после принятия международной конвенции, обязывающей уничтожить кассетные боеприпасы в течение 10 лет. США тогда к конвенции не присоединились, как и Китай, Россия, Южная Корея и КНДР.
Издание отмечает, что министерство обороны США в 2008 году фактически запретило кассетные боеприпасы, однако «опасения из-за российской и северокорейской артиллерии в последнее время, похоже, заставили американских военных чиновников пересмотреть политику Гейтса».
Отмечается, что впервые об изменении политики Пентагона СМИ неофициально сообщили 30 ноября.
Pentagon reverses cluster munition ban: https://t.co/CmKksAeUs2 pic.twitter.com/hqbdhNYCZA— Jane's by IHS Markit (@IHS4DefRiskSec) December 4, 2017
По данным издания, американские военные чиновники все еще обдумывают, чем можно будет заменить кассетные бомбы. Один из вариантов: GMLRS — управляемый реактивный снаряд, популярный среди артиллеристов в Ираке и Афганистане за дальность и точность.
Однако эксперты утверждают, что обновленная модель GMLRS не является более безопасным решением по сравнению с кассетными бомбами, поскольку повторяет их последствия.