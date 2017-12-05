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Украина
МВД Украины предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана»
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    МВД Украины предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана»

    0:34  5 Декабря 2017
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    МВД Украины предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана»

    Киев, 5 декабря. МВД Украины предлагает ввести уголовную ответственности за «оскорбление» и порицание «евромайдана». Соответствующую инициативу озвучил  советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    «Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание «Революции достоинства» (используемое украинскими властями название «евромайдана», прим. ФАН) давно нужно вводить уголовную ответственность. Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активных боевых действий», — приводит слова Шкиряка «Газета.ru».

    Шкиряк заявил, что некоторые украинские телеканалы, а также их владельцы занимаются «антигосударственной деятельностью», по всей видимости, имея в виду владельца NewsOne – депутата Рады Евгении Мураеве.

    Напомним, что в это воскресенье группа неизвестных в балаклавах заблокировала здание телеканала NewsOne в Киеве. Своим действия они объяснили несогласием со словами Мураева, назвавшего «евромайдан» государственным переворотом.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #шкиряк #майдан #евромайдан #госпереворот #оскорбление
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