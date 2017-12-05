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Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года
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    Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года

    0:36  5 Декабря 2017
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    Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года

    Москва, 5 декабря. Голливудский портал Vulture составил рейтинг лучших сериалов, вышедших в этом году. Топ-10 возглавил самый неоднозначный из них: третий сезон культового «Твин Пикса» Дэвида Линча.

    В третьем сезоне «Твин Пикса» события развиваются спустя 25 лет после оригинальных серий, в которых рассказывалось об убийстве старшеклассницы Лоры Палмер. 

    Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года

    Вторую строчку рейтинга занял третий сезон фантастического сериала «Оставленные», в котором рассказывается о мире, где исчезли более ста миллионов человек. «Бронза» у комедийного сериала с драматическим уклоном «Все к лучшему».

    В десятку лучших, как сообщает «URA.Ru», также попали драма «Отжиг», мультсериал «Конь БоДжек», «Двойка» с Джеймсом Франко. Эксперты также дали высокие оценки «Молодому папе» с Джудом Лоу, продолжению легендарного мультсериала «Самурай Джек», а также третьему сезону «Чокнутой бывшей» и ситкому «Шоу Кармайкла».

    Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года

    Ранее эксперты журнала NME составили рейтинг лучших плохих фильмов всех времен. Как сообщала «Газета.ру», топ составили в преддверии выхода ленты «Горе-творец» с Джеймсом Франко.

    Автор: Олеся Волкова
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