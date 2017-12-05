Патриарх всего Востока поблагодарил Путина за усилия по урегулированию в Сирии

Москва, 5 декабря. Российский президент Владимир Путин принял в своей резиденции патриарха всего Востока Иоанна. Главной темой их беседы стала ситуация с христианами на Ближнем Востоке.

«Воспользуемся случаем и поговорим о ситуации в Сирии самой с христианами, с православными», – заявил Путин в ходе встречи с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном.

По словам Путина, ряд важных вопросов удалось обсудить во время беседы с главами делегаций поместных православных церквей, пишет «Газета.ru».

Патриарх Иоанн, в свою очередь, поблагодарил российского президента за выполнение обещание провести встречу не только в расширенном составе, но и с глазу на глаз. Также он поблагодарил Путина и российского руководство в целом за все усилия, прикладываемые для урегулирования ближневосточного кризиса.